Fußball-Kreisliga A : Bodden macht für Asberg in Borth alles klar

Kreis Der TuS unterlag mit 1:3. Lüttingens Gegner VfL Rheinhausen sagte trotz Heimrechttausch am Sonntagmorgen ab. Die Trainer sind wegen der Haltung des FVN verärgert.

TuS Borth – TV Asberg 1:3 (0:0). Zum zweiten Mal in Folge gingen die Borther als Verlierer vom Platz. Die beste Chance in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit vergab Philipp Hanz, der die Unterkante der Latte traf. Kurz nach dem Asberger 1:0 von Kevin Bodden (60.) waren die Moerser nur noch zu zehnt. Mike Imhof sorgte für den Ausgleich (69.) in Überzahl. Cecric Pelzer nutze einen taktischen Fehler des TuS (78.), der danach alles nach vorne warf. Boddens Treffer zum 3:1 war der Schlusspunkt (87.). „Nach dem Ausgleich waren wir am Drücker. Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen“, so Coach Frank Misch.