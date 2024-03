Fußball-Bezirksliga Xantens Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis

Für eine ausgelassene Kabinen-Party nach einem erfolgreichen Fußballspiel fehlt der Bezirksliga-Mannschaft des TuS Xanten seit geraumer Zeit der Anlass. In den letzten sechs Partien gab‘s keinen Sieg. Der letzte Dreier wurde am 19. November nach einem 2:0 in Sevelen bejubelt. Am Sonntag, 15.30 Uhr, wartet der auf Rang drei abgerutschte Wintermeister 1. FC Kleve II auf den TuS. Die Oberliga-Reserve steckt ebenfalls im Ergebnis-Tief. Aus den drei Begegnungen in diesem Jahr holte das Team nur einen Zähler. Ein Treffer gelang den Klevern in 2024 noch nicht.