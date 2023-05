Fußball-Bezirksliga TuS verliert dritten Stammspieler

Fußball-Bezirksligist TuS Xanten verliert am Saisonende mit Thomas van de Loo den dritten Leistungsträger. Der 32-jährige Defensivakteur, der in dieser Spielzeit in 16 Partien sechs Treffer erzielte, hört aus familiären Gründen auf. Schön länger steht fest, dass Trainer Johannes Bothen in der neuen Saison ohne Lars van Schyndel sowie Niklas Binn auskommen muss, die dann dem Oberliga-Kader des SV Sonsbeck angehören werden. Morgen im vorletzten Heimspiel gegen die DJK Twisteden (15 Uhr) wird van de Loo wohl die Position von Lars Neinhuis in der Abwehrkette einnehmen. Neinhuis hatte sich am vergangenen Sonntag in Weeze am linken Fuß einen Außenbandriss zugezogen. „Für ihn ist diese Saison gelaufen“, sagte Bothen. Zum Spiel gegen die DJK, die noch für den Klassenerhalt punkten muss, meinte er: „Wir wollen unseren Heimnimbus behalten.“