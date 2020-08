Fußball : TuS Xanten lässt nach 4:1-Führung nach und spielt remis

TuS-Coach Thomas Dörrer war mit dem Testspiel zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten In den bisherigen Testspielen hat der Fußball-Bezirksligist TuS Xanten fünf unterklassige Gegner besiegt. Der Härtetest gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden Hamminkelner SV endete am Mittwochabend 4:4 (2:1).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem hochstehenden HSV und dem frühen 0:1-Rückstand kamen die Xantener erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Niklas Binn, David Epp, Christopher Kimbakidila und Luca Binias (direktes Freistoßtor) drehten die Begegnung bis zur 70. Minute auf 4:1. Der TuS wechselte danach auf einigen Positionen durch und ließ anschließend kräftig nach. Die Hamminkelner bekamen die zweite Luft und glichen durch drei späte Tore noch aus.