Fußball-Bezirksliga TuS Xanten ist verwundert über Fehlstart des HSV

Nach zwei Siegen in Folge möchten die Fußballer des TuS Xanten in der Bezirksliga-Gruppe 4 den Spitzenteams weiter auf den Fersen bleiben. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der Hamminkelner SV auf den Fürstenberg. TuS-Coach Johannes Bothen weilt im Urlaub und übergibt das Kommando an seinen Co Levin Bardehle.