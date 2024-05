C-Liga-Fußball-Team wird aufgebaut TuS Xanten bastelt an einer neuen zweiten Mannschaft

In der Fußball-Saison 2024/25 soll wieder eine zweite Mannschaft des TuS Xanten in der Kreisliga C um Punkte spielen. Ein Coach und zwei spielende Co-Trainer stehen bereits parat. Der 29-jährige Pedro Abdolahian soll den Hut auf haben, Jan Winkler sowie Mohamed Khalil ihn auf und neben dem Platz unterstützen. „Die Fußball-Abteilung des TuS soll wachsen. Zudem können Jungs aus der Bezirksliga-Mannschaft, die länger ausgefallen sind, in der Zweiten Spielpraxis sammeln“, sagt Marvin Braun, der Sportliche Leiter, auf Nachfrage. Der Kader der C-Liga-Truppe soll mindestens 16 Mann umfassen. Mit Khalil und Winkler hätten bereits neun Spieler fest zugesagt. Wer sich der neuen Xantener Mannschaft anschließen möchte, soll sich bei Braun (Tel. 0162 4961361) melden.