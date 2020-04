Fußball : TuS Xanten verstärkt seinen Kader mit drei Neuzugängen

Xanten Der Spitzenreiter der Kreisliga A verpflichtet Lukas Vengels, Marcel Timm und Thomas van de Loo.

Der TuS Xanten steht seit Beginn der Corona-Pause auf dem ersten Platz in der Fußball-Kreisliga A. Im Hintergrund laufen aber bereits die Planungen für die kommende Saison. Nun präsentierte Trainer Thomas Dörrer drei Neuzugänge.

Lukas Vengels, Marcel Timm (beide FC Moers-Meerfeld) und Thomas van de Loo (Arminia Kapellen-Hamb) stoßen ab Sommer zum Team. Alle drei verfügen über reichlich Erfahrung und sind alte Bekannte des Coaches, der vor seiner Station am Fürstenberg lange Zeit beim SV Sonsbeck tätig war.

Der 29-jährige Lukas Vengels spielte beim SVS sogar einst in der Oberliga. „Er ist ein Defensivexperte“, sagt Thomas Dörrer. Gemeinsam mit Winterzugang Jan-Paul Hahn soll Lukas Vengels die Hintermannschaft stützen. Marcel Timm (23) wurde für die linke Abwehrseite verpflichtet. Thomas van de Loo (29) zeichnet sich als torgefährlicher Mittelfeldstratege aus. Zwei weitere Personalien sollen in Kürze feststehen. „Sie müssen nur noch ihre Vereine informieren“, sagt Thomas Dörrer, ohne genaue Namen zu nennen.

An der Zusage von Christopher Krüger (ASV Wuppertal), dessen Foto kürzlich im Internetportal FuPa im Xantener Kader auftauchte, sei allerdings nichts dran. „Das ist ein Fake“, sagt Dörrer. Jetzt hofft der 52-Jährige auf eine baldige Entscheidung von Seiten des Verbandes, wie es mit der derzeit ausgesetzten Saison weitergeht. Der Trainer rechnet fest damit, dass sich der Entschluss positiv auf sein Team auswirken wird. „Mit dem Ist-Zustand oder einer Quoten-Regelung wären wir in zwei von drei Szenarien ganz weit vorne. Darauf sind wir vorbereitet.“ Sollte der TuS Xanten dennoch ein weiteres Jahr in der Kreisliga A verweilen müssen, würde mit dem prominenten Kader ein weiterer Angriff Richtung Bezirksliga-Aufstieg gestartet werden.