Fußball „Der TuS hat keine Bremsen“

Die neue Saison Als die Borther 2019 letztmals in die A-Liga aufgestiegen waren, trainierte Heydrich noch die zweite Mannschaft von Fichte Lintfort und wechselte anschließend an den Mittelweg. Im Februar 2022 übernahm der 36-Jährige in der Abstiegsrunde das Traineramt von Frank Misch (mittlerweile erster Vorsitzender). Nach dem Trainingsstart am 30. Juni steigt am 2. Juli auf eigener Anlage ein Testspiel gegen die Landesliga-Mannschaft der Lintforter. „Das habe ich mit Meik Bodden vereinbart. Für die Jungs ist es ein Bonbon nach dem Aufstieg, für mich persönlich aufgrund meiner Vergangenheit auch ein Highlight“, sagt der Coach mit Blick auf den Vorbereitungsstart.