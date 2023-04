Klarheit beim SSV Lüttingen Ein Trainer-Trio folgt auf Stefan Kuban

Der SSV Lüttingen hat aktuell einen Lauf. Die Xantener sind in der Kreisliga A seit sieben Spielen ungeschlagen und kletterten nach dem 3:2-Auswärtssieg (1:0) im Nachholspiel beim FC Moers-Meerfeld am Dienstagabend auf Platz acht. Der SSV stellt damit die drittbeste Rückrunden-Mannschaft hinter Spitzenreiter TuS Asterlagen und Borussia Veen, wo die Mannschaft von Stefan Kuban am vergangenen Wochenende ein 1:1 holte. Für den Coach war das Flutlichtspiel auf der Moerser Asche ein besonderes, Kuban stand in der Saison 2014/2015 in Meerfeld an der Seitenlinie. „Ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Wir haben wieder sehr gut verteidigt und eine tolle Moral bewiesen“, lobte der 53-Jährige.