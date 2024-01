Drei Zugänge für den Fußball-A-Ligisten Mehr Offensivpower für den SV Millingen

Mit 25 Zählern aus 19 Spielen hatte sich der SVM als Tabellenzwölfter in die Winterpause verabschiedet. Die Verantwortlichen um Rainer Lempert scheinen zufrieden mit der Zwischenbilanz und der Arbeit von Oliver Kraft zu sein. Jedenfalls bat der Fußball-Vorstand den Labbecker, sich über den kommenden Sommer hinaus an den Verein zu binden. Und das hat der 37-Jährige gerne getan. „Ich habe eine sehr intakte Mannschaft übernommen. In Millingen wird sehr eng als Kollektiv zusammengearbeitet – so wie’s sich für einen Dorfklub gehört. Das gefällt mir. Ich will hier weiter was aufbauen“, so Kraft. Mit ihm haben auch Co-Trainer Benedikt Kamper sowie Torwarttrainer Edin Imamagic vorzeitig verlängert. Kevin Holz, der andere „Co“, hat sich noch nicht entschieden.