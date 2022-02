Fußball-Testspiele : Pleiten für den TuS Xanten und SV Sonsbeck II

TuS-Coach Johannes Bothen (mit Mütze), hier mit Co- Trainer Levin Bardehle, unterlag mit Xanten in Königshardt mit 2:3. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Die Bothen-Elf unterlag in Köninghardt mit 2:3. Die „Zweite“ des SVS verlor mit 2:4 in Vernum. Beim 5:1 des SV Budberg in Friedrichsfeld glänzte Emir Demiri mit vier Toren. Borussia Veen trennte sich vom Hamminkelner SV 2:2. Christian Quernhorst sah Rot.

Johannes Bothen, der Coach der ersten Fußball-Mannschaft des TuS Xanten, hatte fürs vergangene Wochenende zwei Testpartien ausgemacht. Seine Elf stand jedoch nur bei den SF Königshardt in Trikots auf dem Platz. Das sonntägliche Duell daheim gegen den Büdericher SV wurde am Vorabend durch den Trainer des B-Ligisten abgesagt. Bothen: „Es gab dort wohl einige Corona-Fälle. Ich habe zwar noch versucht, einen Ersatzgegner zu finden, was aber leider nicht geklappt hat.“

Auf Königshardter Kunstrasen verloren die Xantener das Spiel zweier Bezirksliga-Mannschaften mit 2:3 (1:2). Lukas Vengels hatte die Gäste per Kopf nach einer einstudierten Eckenvariante vom zweiten Pfosten aus in Führung geköpft (24.). Das zweite TuS-Tor fiel erst in der 88. Minute, als die Sportfreunde schon 3:1 vorne lagen. Winter-Zugang Velibor Geroschus verwandelte einen Strafstoß. Er war selber gefoult worden.

Info Längere Pause für „Zweite“ des SVS Testspiel Sonsbecks „Zweite“ wird die nächste Vorbereitungspartie erst am Dienstag, 22. Februar, absolvieren. Gegner ist dann auswärts ab 19.30 Uhr der Uedemer SV aus der Bezirksliga, Gruppe 5.

Ein Testspiel zum Vergessen lieferte der SV Sonsbeck II bei GW Vernum ab. Der Bezirksligist unterlag mit 2:4 (2:4). Dabei hatte die Partie so gut angefangen für die Gäste, die durch die Tore von Darvin Goecke (2.) und Niko Ten Elsen (5.) schnell mit 2:0 vorlagen. „Da hatten die Spieler wohl das Gefühl, dass sie den Gegner mit 5:0 anschießen können“, meinte Trainer Thomas Luyven. Es kam anders.

Ein Sonntagsschuss in der 28. Minute leitete die Aufholjagd des A-Ligisten ein. In der 43. Minute stand‘s dann 4:2. Die Sonsbecker mussten die zweite Hälfte mit einem Mann weniger bestreiten, weil Jiyan Güvendik kurz vor dem Seitenwechsel die Ampelkarte zusehen bekam. Der Platzverweis wegen Meckerns stieß Luyven sauer auf: „So etwas geht gar nicht.“ Güvendik wird für seinen Aussetzer wohl einen Obolus in die Mannschaftskasse zahlen müssen. Nach der Pause verwalteten die Hausherren das Ergebnis.

Für Christian Quernhorst war die Begegnung von Borussia Veen beim Hamminkelner SV vorzeitig beendet. Der zentrale Defensivspieler sah Ende der ersten Halbzeit die Rote Karte. Der Schiedsrichter hatte ein Nachtreten gesehen. „Es spricht für die Mannschaft, dass sie sich noch ein Unentschieden erkämpfte. Christian hat sich nachher nochmal entschuldigt. Ich hoffe daher, dass die Sperre nicht allzu lang ausfällt“, so Trainer Thomas Haal nach dem 2:2 (1:2).

Die Hausherren, die ebenfalls in der Bezirksliga um Punkte spielen, lagen nach zehn Minute vorne. Hendrik Terlinden glich nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Seitfallzieher aus. Er war‘s dann auch, der den nächsten HSV-Treffer erzielte. Ihm unterlief in der 39. Minute ein Eigentor. In der 63. Minute war Hendrik Terlinden dann abermals zur Stelle. Mit einem Schuss gelang ihm das 2:2. Haal: „Wir haben in der zweiten Hälfte die Räume gut eng gestellt. Es war ein gerechtes Ergebnis.“ Jan Bürten und Felix Terlinden vergaben noch vielversprechende Möglichkeiten auf den dritten Veener Treffer.

Der SV Budberg hat im fünften Vorbereitungsspiel in der Winterpause den vierten Sieg eingefahren und klar mit 5:1 (2:0) beim Bezirksligisten Friedrichsfeld 08/29 gewonnen. Emir Demiri steuerte gleich vier Treffer bei und war damit der Matchwinner. Sebastian Giltjes traf 20 Minuten vor Schluss zum zwischenzeitlichen 4:0. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und hatten über die gesamten 90 Minuten den Hut auf“, lobte Tim Wilke sein Team für eine „grundsolide Leistung“.