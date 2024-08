4:1-Erfolg im letzten Testspiel Der TuS Xanten zeigt wieder Zweikampfhärte

Die Hausherren hatten nach der 0:8-Pleite in Lintfort vor einer Woche was gutzumachen. Bardehle sah eine Reaktion. Das Gegenpressing stimmte, die Zweikampfhärte war vorhanden. Von den drei Neuzugängen in der Startelf überzeugte vor allem Hauke Riddermann als Innenverteidiger. Er spielte fehlerlos. Im Tor stand Jendrik Maas. Ob er als Stammkeeper in die neue Bezirksliga-Saison geht, ist noch offen. Erst am kommenden Freitag wird Bardehle alle wichtigen Entscheidungen der Mannschaft bekannt geben. Das gilt auch für die Rolle des Kapitäns. Gegen Lüttingen trug Geroschus die Binde.