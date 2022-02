Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck plagen vor Test gegen Oberligisten personelle Sorgen

SONSBECK Heinrich Losing, Coach der Rot-Weißen, kann derzeit nur mit zehn bis 13 Feldspielern trainieren. Dennoch hält er an der Vorbereitungspartie am Sonntag gegen den TV Jahn Hiesfeld fest. Auch die Gäste sind nicht komplett.

Zum nächsten Härtetest in der Vorbereitung auf die zweite Saison-Hälfte empfängt Fußball-Landesligist SV Sonsbeck am Sonntag um 15.30 Uhr den TV Jahn Hiesfeld im Willy-Lemkens-Sportpark. Für den Oberligisten ist es der letzte Test vor dem Start in die Meisterschaft am 20. Februar gegen den TSV Meerbusch. Da sind die Sonsbecker als unangefochtener Tabellenführer sicherlich ein willkommener Gegner. Jedoch können die zwei Trainer personell nicht aus dem Vollen schöpfen.