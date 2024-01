Fußball-Landesligist gewinnt in Tönisberg SV Budberg übt nach erstem Testspiel-Erfolg Selbstkritik

Im Vergleich zum Kleve-Spiel vom Sonntag rotierte Tim Wilke wie angekündigt ordentlich durch und stellte neben Ersatzkeeper David Dohmen unter anderem Jan van Dyck, Devin Warnke und Benedikt Franke von Anfang an auf. Der Bezirksligist, der in der Aufstiegssaison noch Gegner der Budberger war, ging durch den eingelaufenen Daniel Sederstrem früh in Führung (8.).