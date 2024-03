Daiki Hara trifft für Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck testet beim 1:1 gegen SV Scherpenberg einen Torwart

Die Partie war vereinbart worden, um Akteuren Spielpraxis zu geben. Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing wechselte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 bei Germania Ratingen komplett durch. Zwei vereinslose Testspieler kamen im rot-weißen Trikot zum Einsatz. Im Tor konnte sich Cyrius Woodlerson zeigen, der zuletzt in Florida an der Warner University Athletics spielte. In der Viererkette kamen Connor Wastian, Servet Furkan Aydin, Luca Terfloth und Chong Johnny Lu zum Einsatz. Im zentralen Mittelfeld zogen Sanjin Vrebac und Noah Cain die Fäden. Über die Außen wirbelten Yechan Baek und Luca Janßen. Vorne agierten Daiki Hara und Jamie van de Loo. Beim Landesligisten aus Moers gab’s sieben Wechsel. Tobias Prigge, Marcel, Gesemann, Lars Gronemann, Nermin Badnjevic, Andre Meier, Marcio Blank und Luca Grillemeier durften sich gegen den Oberligisten beweisen.