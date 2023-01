Fußball-Testspiel SV Sonsbeck kann gegen den SC St. Tönis nicht gewinnen

In der Sonsbecker Startelf stand der 29-jährige Japaner Nozomu Nonaka zum ersten Mal nach seiner Ellbogenverletzung. „Er ist beschwerdefrei und wird immer stärker. Ihm fehlt noch die Spielpraxis“, sagte Coach Heinrich Losing. Nach einer harten Trainingswoche war er nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Das Spiel war die vierte Einheit in drei Tagen. In einigen Phasen fehlten Kraft und Spritzigkeit. Und es gab zu einfache Ballverluste. Wichtig war, dass sich alle gewehrt haben, auch wenn das Spiel kein Leckerbissen war“, meinte Losing.