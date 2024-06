Hoher Sieg im ersten Testspiel 7:1 – MSV Duisburg verzaubert in Sonsbeck die Zebra-Fans

Bereits nach zehn Minuten versenkte Sturmtank Wegkamp nach mustergültiger Vorlage vom auffälligen Flügelspieler Coskun zum 1:0. In der 26. Minute ließ Meuer seinen Gegenspieler mit einer Finte alt aussehen und erzielte das 2:0 mit links ins lange Eck. Aber die Losing-Elf versteckte sich nicht und suchte ihr Glück auch in der Offensive. Kiyau, der aus der U19 des MSV zum SVS wechselte, drang in den Strafraum ein, und nach einem verunglückten Torschuss kullerte der Ball vors Gehäuse, wo sich Keeper Maximilian Braune und Hahn nicht einig waren. Nutznießer war Luca Terfloth, der das Leder zum 1:2 (29.) über die Linie drückte. Aber der nächste Treffer der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später krönte Coskun seine gute Leistung mit einem Sahnetor aus 18 Metern in den linken Winkel zum 3:1. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Wegkamp per Direktabnahme auf 4:1 (43.).