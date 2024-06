Testspiel-Knaller gegen Drittliga-Absteiger SV Sonsbeck trifft auf einen euphorischen MSV Duisburg

Durch das späte Saison-Ende in der Oberliga Niederrhein startet der SV Sonsbeck zwar erst Mitte der ersten Juli-Woche offiziell in die Sommer-Vorbereitung. Für den Test am Mittwoch, 19 Uhr, gegen den Regionalligisten MSV Duisburg machte Heinrich Losing eine Ausnahme und bat bereits am Montag auf den Trainingsplatz. „Es ist natürlich noch sehr früh. Einige Jungs sind noch nicht dabei. Aber wir versuchen, uns so gut es geht zu wehren“, sagt der Sonsbecker Trainer. Das war den Rot-Weißen gegen die Zebras bereits zweimal gut gelungen. 2019 hieß es in einem ebenfalls freundschaftlichen Vergleich 0:6, 2021 unterlag man dem damaligen Drittligisten im Niederrhein-Pokal 0:3.