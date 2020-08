Fußball : SV Sonsbeck will den Titel zurückerobern

In diesem Jahr möchte der SV Sonsbeck wieder den Titel holen und so jubeln wie Kristof Prause (mittlerweile in Diensten von Viktoria Goch), Max Fuchs und Jannis Pütz. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Bereits 2017 und 2018 war der Landesligist im Kreispokal das Maß aller Dinge. Im vergangenen Jahr schnappte sich der SV Scherpenberg den Pokal. An diesem Sonntag treffen beide Mannschaften auf der Anlage des SV Menzelen im Endspiel aufeinander.

Der SV Scherpenberg ist Titelverteidiger und gewann auch im Jahr 2016. Der SV Sonsbeck holte den Pokal 2017 und 2018. Beide Mannschaften befinden sich noch mitten in der Vorbereitung und sehen das Endspiel auch als einen guten Härtetest. Bis ins Finale haben die Sonsbecker den TuS 08 Rheinberg, SV Schwafheim, TV Asberg, VfL Repelen und SV Budberg aus dem Weg geräumt und mit Max Fuchs den Pokal-Torjäger in den eigenen Reihen. Er erzielte bereits 13 Tore und hat für Sonntag bereits eine Startplatz-Garantie. „Max ist sehr gut drauf und macht das, wofür ein Stürmer da ist“, sagt Sonsbecks Trainer Heinrich Losing.

Einlass Es wird zwei Eingänge geben. Die Kassen sind am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, weil um 12.30 Uhr der SV Menzelen gegen den SV Brünen testet. Zunächst müssen sich die Zuschauer, die im Eingangsbereich einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen, in eine Anwesenheitsliste eintragen und die Hände desinfizieren. Erst dann wird der Eintritt kassiert.

Mit den Erkenntnissen aus dem 4:2-Sieg am Mittwoch beim Bezirksligisten Borussia Veen möchte Losing vor allem an die gute erste Halbzeit anknüpfen. „Wir haben druckvoll nach vorne gespielt, viele Torchancen erarbeitet und uns nach Ballverlusten diesen schnell zurück erobert“, so Losing, der in Veen zwischen zwei unterschiedlichen Systemen spielen ließ und auch am Sonntag wieder daran arbeiten möchte. Beim Training in der kommenden Woche werden sich die Sonsbecker Spieler über eine moderne Taktikbesprechung freuen dürfen.