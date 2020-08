Fußball : SV Sonsbeck II nutzt seine Chancen effektiv

Niederrhein Der Bezirksligist setzt sich im Testspiel gegen den klassengleichen SV Haldern mit 1:0 durch. Borussia Veen und die SpVgg Rheudt-Schaephuysen trennen sich 3:3. Bereits zur Pause stand es 2:2.

In sieben Wochen werden sich der SV Haldern und der SV Sonsbeck II in der Fußball-Bezirksliga messen. Am gestrigen Sonntag übten sie schon einmal und stellten fest, dass zwischen dem Liganeuling und dem Aufsteiger der vergangenen Saison so viel Luft auch nicht ist.