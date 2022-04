Fußball-Landesliga : Sonsbeck fährt mit breiter Brust nach Dingden

SONSBECK Ostermontag kommt‘s für die aufstiegswilligen Rot-Weißen beim Tabellenzweiten zum Gipfeltreffen. Das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Verteidiger Sebastian Leurs gibt sich siegessicher. Tobias Bolz gehört nicht mehr dem Kader an.

Sonsbecks linker Außenverteidiger sagt heute zum damaligen Duell: „Es war eine schlechte Vorstellung von uns. Wir haben zu keinem Zeitpunkt in die Partie gefunden und durch sehr einfache Gegentore einen 0:2-Rückstand hinnehmen müssen. Wir waren in den Situationen nicht wach und sehr unsicher mit dem Ball. Deshalb kann man definitiv auch von einer verdienten Niederlage sprechen.“ Der Defensivrecke, der 2015 nach Sonsbeck kam, meint weiter: „Diese Niederlage haben wir aber schon längst hinter uns gelassen und aufgearbeitet. Wir werden nun alles dafür tun, in Dingden zu gewinnen.“

Leurs gibt sich siegessicher: „Wir lassen generell für den Gegner wenig zu. Wir haben die wenigsten Gegentore der Liga, was daran liegt, dass wir als Team alle zusammenarbeiten. In der Offensive sind wir immer in der Lage, dass ein oder andere Tor zu schießen. Und es scheint so, als hätten sich alle nach der Corona-Infektion zurückgekämpft.“ Lediglich der erkrankte Luis Gizinski und Tobias Bolz werden in Dingden nicht dabei sein.