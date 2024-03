Oberligist SV Sonsbeck erwartet Mülheimer FC Alexander Maas auf gutem Weg zu alter Stärke

Der 24-Jährige wird im Sommer in Sonsbeck in seine sechste Saison gehen: „Für mich passt das Gesamtpaket. Ich fühle mich sehr wohl. Das Umfeld, die Trainer sowie das Team passen perfekt zusammen. Ich genieße das Vertrauen, und wir entwickeln uns als Mannschaft immer weiter.“ Losing freut sich über die Vertragsverlängerung und die positiven Worte: „Das hört man gerne. Alex ist ein absoluter Stimmungsmacher in der Kabine. So einen Typen braucht jedes Team. Er muss jetzt in der Rückrunde den nächsten Schritt machen. Leider hat ihn seine Verletzung in der Hinrunde etwas zurückgeworfen. Er darf sich jetzt nicht unter Druck setzen.“