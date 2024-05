Ein Punkt reicht dem Fußball-B-Ligisten SV Orsoy kann in Millingen Aufstieg klarmachen

Ausgerechnet am Sonntag ab 15 Uhr im Derby beim SV Millingen erhält der SV Orsoy die Gelegenheit, am vorletzten Spieltag der B-Liga, Gruppe 1, in die Fußball-Kreisliga A zurückzukehren. Ein Punkt würde dem Tabellenzweiten gegen die noch um den Klassenerhalt spielende „Zweite“ des Gastgebers schon reichen. 2020 war der SVO aus der A-Liga abgestiegen.