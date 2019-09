Fußball Kreisliga A : Der SV Orsoy will den ersten Dreier

Der SV Orsoy will den ersten Dreier

Für Yannik Regner (Mitte) wird es eine besondere Partie. Der Torhüter stand vergangene Saison noch für den SV Orsoy zwischen den Pfosten. Nun kehrt er zurück an seine alte Wirkungsstätte. Archiv: arfi. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Orsoy Heute empfängt der Vorletzte den SSV Lüttingen zur vorgezogenen A-Liga-Partie. Die Gastgeber wollen den ersten Sieg einfahren, die Xantener ihren guten Saisonstart bestätigen. Für SSV-Torwart Regner wird es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

(fkt) Am heutigen Donnerstagabend empfängt der SV Orsoy, Tabellenvorletzter in der Kreisliga A, den SSV Lüttingen. Dass die Gäste vor der vorgezogenen Partie des sechsten Spieltags mit zehn Punkten äußerst solide gestartet sind, ist auch an Orsoy-Coach Daniel Zvar nicht spurlos vorbeigegangen. „Trotzdem wollen wir unbedingt den ersten Sieg einfahren“, sagt der 44-Jährige.