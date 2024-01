Hallen-Stadtmeisterschaft in Rheinberg Millingens Raphael Boenig wird zum Neunmeter-Helden

Im Endspiel ging Budberg III durch Ben-Luca Hansen in Führung. Beh glich aus. Dann hatte Boenig seinen großen Auftritt. Er parierte die Neunmeter vom Hansen, Nisfad Grgic sowie Erkan Ayna. Und da Sven Dillmann SVB-Keeper Kevin Kolbe überwand, ging die Trophäe schließlich an die Millinger. Dritter wurde Vorjahressieger Budberg II durch einen 5:0-Erfolg im kleinen Finale über Borth II. In der Vorrunde hatten die Borther die „Zweite“ des SVB noch mit 2:1 besiegt und sich mit der Maximalausbeute von neun Punkten Platz eins in der Gruppe B gesichert.