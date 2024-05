Fußball-Oberligist trennt sich von mindestens vier Spielern Massold und van de Loo verlassen den SV Sonsbeck

Für die Losing-Elf geht es in der Oberliga erst am 26. Mai mit dem Auftritt beim VfB Hilden weiter. Am letzten Spieltag (2. Juni) empfängt der SVS noch Union Nettetal. In den kommenden drei Wochen möchten die Sonsbecker Verantwortlichen die Personalplanungen weiter vorantreiben. Zu den Zusagen von Jonas Holzum, Jannik Hinsenkamp, Philipp Elspaß, Christoph Elspaß, Robin Schoofs, Tobias Meier, Sebastian Leurs, Jannis Pütz, Lars van Schyndel, Luca Terfloth, Klaus Keisers, Niklas Binn, Alexander Maas und Ruben Martens sind bislang noch keine weiteren Vertragsverlängerungen dazugekommen.