Fußball-Landesliga Aufsteiger SV Budberg entthront Tabellenführer SF Niederwenigern

Das Chancenplus war auf Seiten der Budberger. Nach dem Ausgleich hätte Paul noch einen zweiten Treffer nachlegen können. Keeper Jan Dehl hielt den Tabellenzweiten des Öfteren in der Partie. Auch die Konstellation Jan Luca Häselhoff und Devin Warnke machte in der Innenverteidigung einen guten Job. Laurin Severith verletzte sich im Abschlusstraining am Knöchel.