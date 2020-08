Fußball : SV Budberg geht mit einer Rumpfelf ins Pokal-Duell mit Fichte Lintfort

Landesligist Fichte Lintfort ist im Duell mit dem Bezirksligisten SV Budberg der Favorit (Symbolbild). Foto: pixabay

Rheinberg Ein Ticket für den Niederrheinpokal 2020/21 wird an diesem Samstag noch vergeben – entweder an den SV Budberg oder an Fichte Lintfort. Beide Mannschaften treffen um 17 Uhr im kleinen Finale des Kreispokals aufeinander.

In den vergangenen Tagen wurde beim SV Budberg viel über das Kreispokal-Duell am heutigen Samstag gegen den Landesligisten Fichte Lintfort geredet. In der Partie, die um 17 Uhr beginnt, wird das dritte Ticket für die Teilnahme am Niederrhein-Pokal vergeben. In den Gesprächen ging’s allerdings nicht um die sportliche Aufgabe, sondern darum, wie es dem SVB gelingt, überhaupt eine Mannschaft zu stellen.

Trainer Tim Wilke fehlen elf Akteure aus dem Bezirksliga-Kader. Bleiben neun Feldspieler und zwei Torhüter übrig. „Die Absage war eine Option. Aber wir werden auf jeden Fall spielen – allein schon des sportlichen Charakters wegen. Es ist nicht die DNA des Vereins, ein Spiel der Ersten ausfallen zu lassen, weil das Personal fehlt, sondern man setzt auf die Unterstützung aus den anderen Mannschaften“, sagt Wilke. Aufgefüllt wird der Kader fürs Pokalduell mit Fußballern aus der A-Jugend. Hinzu kommen wohl Spieler aus der zweiten Mannschaft. Wilke: „Das ist eine eminent schwierige Situation, wir wollen dennoch einen gute Auftritt hinlegen.“

Bei Fichte stehen Robin van Radecke (beruflich verhindert) und der verletzte Shawn Rume nicht zu Verfügung. Der Einsatz des angeschlagenen Gabriel Derikx wackelt. Rafael Vizuete Mora, der in der vergangenen Saison noch das Budberger Trikot trug, gehört der Startelf an, wie Trainer Volker Hohmann ankündigte.