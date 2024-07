Zwei Testspiele am Wochenende Entwarnung bei Budbergs Moritz Paul

Vier Torhüter hat Fußball-Landesligist SV Budberg im Kader für die Saison 2024/25. An diesem Wochenende werden Marc Anders, Lorenz Delgado, David Dohmen und Marius Ebener, Kostenpflichtiger Inhalt Keeper bei der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft, jeweils 45 Minuten die Gelegenheit bekommen, sich in Testspielen zu beweisen. In der ersten Vorbereitungspartie über 90 Minuten tritt der SVB am Samstag, 15.30 Uhr, auswärts beim A-Ligisten VfL Rheinhausen an. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der SV Rindern aus der Bezirksliga im Scania-Sportpark.