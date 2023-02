Fußball-Testspiel SV Budberg besteht den Härtetest in Wesel

Ohne den erkrankten Top-Torjäger Moritz Paul sowie Kapitän Tim Beerenberg und Benedict Vana, die die zweite Mannschaft in der Kreisliga A unterstützten, zeigte das Team von Tim Wilke eine „routinierte und abgeklärte Leistung über 90 Minuten“. Oliver Nowak (32.), Felix Weyhofen (37.) und Jeremy Umberg (54.) trafen für den SVB. Insgesamt fünf A-Jugendliche zählten zum Kader, die am Sonntagmorgen bereits im Team von Mirco Dietrich aufgelaufen waren. Die Frühsenioren Finn Lempert und Florian Mordt feierten ihr Debüt in der ersten Senioren-Mannschaft. Die Nummer eins, Marc Anders, stand nach seiner Knieverletzung erstmals seit acht Monaten wieder zwischen den Pfosten. Benedikt Franke feierte sein Comeback nach einem im Oktober zugezogenen Bänderriss.