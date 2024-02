4:3-Sieg im Test in Twisteden SV Budberg nach der Pause hinten zu anfällig

Ohne Mike Terfloth und Jonas Twardzik schickte Trainer Tim Wilke eine Mannschaft aufs Feld, die in weiten Teilen auch am kommenden Wochenende in der ersten Landesliga-Partie in 2024 starten könnte. In der ersten Halbzeit arbeitete der SVB gut gegen den Ball und ließ bis auf zwei Halbchancen des Gegners nichts zu. Lennart Hahn (12.) und Moritz Paul (41.) sorgten für die verdiente 2:0-Halbzeitführung.