2:1-Erfolg in der Fußball-Landesliga Moritz Paul erlöst den SV Budberg in der Nachspielzeit

Von der späten Niederlage in Dingden am ersten Rückrunden-Spieltag fünf Tage zuvor sprach im Budberg am Wochenende niemand mehr. In einer dramatischen Partie feierte der Aufsteiger einen versöhnlichen Abschluss eines für den gesamten Verein außergewöhnlichen Kalenderjahres. „Der Wahnsinn hat sein krönendes Ende genommen“, sagte Trainer Tim Wilke wenige Augenblicke nach dem Siegtreffer von Paul. Mike Terfloth war von Krämpfen geplagt, als der Mittelfeldspieler mit einem langen Diagonalball das Spiel ein letztes Mal eröffnete. Der eingewechselte Benedikt Franke flankte von links genau auf den Kopf des Budberger Top-Angreifers, der den Ball wuchtig ins rechte Eck köpfte und so einen kollektiven Jubelsturm auslöste. Und das zu einem Zeitpunkt, als sich die Gastgeber schon mit einem Punkt hätten zufriedengegeben. Wilke hatte kurz zuvor Innenverteidiger Devin Warnke gebracht, um die hohen Bälle des Gegners zu verteidigen.