Klassenerhalt steht kurz bevor SV Budberg hat vor Partie gegen das Schlusslicht viele Optionen

Die Ungeschlagen-Serie des SV Budberg ist am Wochenende beim starken Mitaufsteiger SV Biemenhorst (2:3) zwar gestoppt worden. Trainer Tim Wilke war mit dem Auftritt seines Teams dennoch zufrieden. „Die Leistung war top, das Ergebnis leider nicht“, so der Coach vor dem Wochenspiel gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter am Mittwochabend um 20 Uhr. Gerade einmal fünf Punkte hat der Tabellenletzte auf dem Konto, einen davon holte die Mannschaft von Marcel Zalewski im Hinspiel. Beim 1:1-Unentschieden im Oktober stand bei den Kalkarern noch Thomas Geist an der Seitenlinie. Die Budberger mussten sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Landesliga zurechtfinden.