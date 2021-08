Fußball : Drei Brüder – eine Leidenschaft

Xanten Julian (20), Maximilian (15) und Tristan Strunk (13) aus Xanten sind Fußball-Schiedsrichter im Kreis Moers. Julian pfeift ab der neuen Saison in der Landesliga und hat große Ziele. Die beiden jüngeren Geschwister stehen gerade ganz am Anfang.

Sein erstes Spiel pfiff Strunk in der D-Jugend, danach ging es immer eine Altersklasse nach oben, bis der Kreis ihn irgendwann dem Fußballverband Niederrhein (FVN) empfahl. Nach bestandenem Lauf- und Regeltest durfte der Nachwuchs-Referee regelmäßig Lehrgänge in der Sportschule Wedau besuchen und Spiele in der A-Jugend-Niederrheinliga übernehmen. „Die Leistungen passten. Im Seniorenbereich wurde ich zuerst in der Kreisliga eingesetzt, danach in der Bezirksliga und ab dieser Saison erstmals in der Landesliga“, beschreibt der 20-Jährige, der kürzlich vom U21- in den FVN-Fortbildungskader aufgestiegen ist.