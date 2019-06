Fußball : Staffeleinteilung beschert SVS und SVB neue Gegner

Sonsbeck/Rheinberg/Alpen Die Landesliga- und Bezirksliga-Teams aus Sonsbeck und Budberg müssen sich an andere Fahrtrouten gewöhnen. Für den SVS geht es öfter in Richtung südlicher Niederrhein. Der SVB, Sonsbecks Zweite und Borussia Veen treffen auf viele Kontrahenten aus dem Kreis Kleve.

(pm) Die Staffeln zur Fußball-Saison 2019/2020, die nun vom Fußball-Verband Niederrhein eingeteilt wurden, bescheren den Mannschaften des SV Sonsbeck sowie des SV Budberg viele neue Gegner in ihren jeweiligen Ligen. Saisonstart ist am Wochenende 10./11. August.

So wird die Landesliga-Truppe des SV Sonsbeck künftig öfter an den südlichen Niederrhein reisen müssen. Denn in der Gruppe 2 trifft das Team von Neu-Coach Heinrich Losing unter anderem auf den 1.FC Mönchengladbach, den ASV Süchteln, den SC Kapellen-Erft oder den TSV Meerbusch – zuletzt allesamt in der Landesliga-Gruppe 1 aktiv. Altbekannt sind hingegen Kontrahenten wie die SV Hönnepel-Niedermörmter, die SpVgg Sterkrade-Nord oder der PSV Wesel.

Und auch der SV Budberg muss sich in der Bezirksliga an andere Fahrtrouten gewöhnen. Denn der SVB darf in der Gruppe 4 wieder öfter in den Kreis Kleve reisen. Viktoria Goch, 1. FC Kleve II, FC Aldekerk oder der TSV Wachtendonk-Wankum heißen dann unter anderem die Gegner. Altbekannt sind derweil Kontrahenten wie der VfL Repelen, der SV Schwafheim oder der VfL Tönisberg. Neu in der Gruppe ist die Zweitvertretung des VfB Homberg, ebenso wie die Kreisliga-Aufsteiger SV Sonsbeck II und Borussia Veen. Aus der Landesliga hinunter kommt der GSV Moers.