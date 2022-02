Fußball : SSV Lüttingen muss vorerst auf Torjäger Schweers verzichten

Xanten Der 23-Jährige hat sich in einem Testspiel einen Bänderriss zugezogen. Trainer Stefan Kuban kann derweil aber auch in der nächsten Saison mit dem Stürmer planen.

(ego) Bittere Nachricht für den SSV Lüttingen: Der Fußball-A-Ligist muss im ersten Punktspiel in diesem Jahr am 20. Februar daheim gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen auf Torjäger Janik Schweers verzichten. Und nicht nur dann. Der 23-Jährige, der in 14 Partien bereits 20 Treffer erzielte und die Torjägerliste der A-Liga Moers anführt, erlitt im Testspiel gegen die U19 des VfB Hombergs einen Bänderriss im rechten Fuß und wird bis zu acht Wochen ausfallen.

„Ich bin aber froh, dass es nichts Schlimmeres ist“, fügt er hinzu. Trotz des ärgerlichen Ausfalls hatte Schweers für Trainer Stefan Kuban aber auch für eine erfreuliche Nachricht parat. Denn der Torjäger bleibt auch in der kommenden Saison für den SSV Lüttingen auflaufen. Somit haben Fußballvorstand und Kuban eine ganz wichtige Personalie bereits zum jetzigen Zeitpunkt klären können. „Ich weiß, was ich an dem Verein und der Mannschaft habe und möchte weiter für Lüttingen auf Torejagd gehen“, so Schweers.