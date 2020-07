Fußball-Testspiel mit vier Treffern : SVS macht Straelen das Leben schwer

Jamie van de Loo (weißes Trikot) wurde beim SV Sonsbeck im Testspiel gegen den SV Straelen in der zweiten Hälfte eingewechselt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Losing-Elf aus der Landesliga hielt gegen den Regionalliga-Aufsteiger lange gut mit. 1:3 hieß es am Ende. Die Gäste ließen allerdings einige Stammspieler draußen.

Zu Beginn der Vorbereitung hatte der SV Sonsbeck am Sonntagnachmittag mit Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen gleich einen echten Hochkaräter zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark. Am Spielfeldrand waren wegen der Corona-Auflagen maximal 300 Zuschauer zugelassen, die allesamt eine Maske tragen mussten. 296 Zaungäste waren vor Ort. Und die sahen einen 3:1-Erfolg für den Favoriten.

Das letzte Aufeinandertreffen im Rahmen des Sonsbecker Vereinsjubiläums vor einem Jahr hatte mit einem 5:0 für Straelen geendet. Der Oberliga-Meister ist immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings. Aktuell wird das Team (noch) von Co-Trainer Benedict Weeks betreut. Die Gäste hatten am Samstag Westfalia Herne mit 7:0 bezwungen. Im Vergleich zum Vortag trat Straelen nicht mit der vermeintlichen ersten Elf an. Einige Neuzugänge aus der zweiten niederländischen Liga fehlten auf dem Aufstellungsbogen. Sonsbecks Trainer Heinrich Losing stellte zum Testspiel-Auftakt nur einen seiner Zugänge von Beginn an auf. Nathnael Scheffler durfte sich im Mittelfeld beweisen. Jamie van de Loo, Ahma Alzedaue und Philipp Elspaß nahmen zunächst auf der Bank Platz.