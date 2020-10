Fußball-Bezirksliga : Nullnummer im Sonsbecker Abendspiel

In der vorgezogenen Partie gegen den 1. FC Bocholt II fielen keine Tore. Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Nach den 90 Minuten waren sich Johannes Bothen und Niko Laukötter einig. Die Trainer des gastgebenden SV Sonsbeck II und 1. FC Bocholt II sprachen von einer leistungsgerechten Nullnummer. Fast 100 Zuschauer verfolgten die Freitagabend-Partie in der Fußball-Bezirksliga, in der vor der Pause die Gäste besser waren. Nach dem Seitenwechsel agierten die Rot-Weißen ballsicherer und standen enger an den Gegenspielern. Luca Janßen und der eingewechselte Sven Schuster in der Schlussphase hatten die größten Möglichkeiten der Hausherren auf dem Fuß. „Großchancen waren in diesem Spiel aber eigentlich Mangelware. Das Ergebnis geht schon in Ordnung“, sagte Bothen, der in Mehmet Cetin einen übersichtlichen Abwehrchef auf dem Kunstrasen stehen hatte.