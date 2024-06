Aufstiegsspiele in die Fußball-Kreisliga A Relegations-Hickhack beendet – Sonsbecks Gegner steht fest

Das Wirrwarr hat ein Ende. Seit dem späten Donnerstagabend um 23.30 Uhr ist es amtlich. Mit einer E-Mail von Staffelleiter Peter Hanisch sind der SV Sonsbeck II und die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen über die Ansetzungen der A-Liga-Relegationspartien an den kommenden beiden Sonntagen um 15 Uhr informiert worden. Das Hinspiel steigt am 9. Juni in Rheurdt (Sportplatz am St. Nikolausweg). Der Einspruch des mit einem Punktabzug bestraften SV Schwafheim II wurde durch die Bezirksspruchkammer abgelehnt.