Fußball : Concordia trauert Torjägern hinterher

Rheinberg-Ossenberg Silas Baumbach und Jesse Sticklat verlassen den Ossenberger Fußball-A-Ligisten und schließen sich dem Bezirksligisten VfB Homberg II. Beide hinterlassen eine große Lücke, betonen aber, dass rein sportliche Gründe den Ausschlag gaben.

„Es ist sehr schade. Die beiden werden uns natürlich fehlen. Dass sie aber irgendwann mal höher spielen werden, war auch klar“, sagt der Coach, der vom restlichen Kader die Zusage für die kommende Saison bereits erhalten hat. Während der 35-Jährige den Transfermarkt so gut es geht im Auge behält, freuen sich Baumbach und Sticklat auf die neue Herausforderung am Duisburger Rheindeich. „Man hat dort ganz andere Möglichkeiten, wenn man weiß, dass die erste Mannschaft in der Regionalliga spielt“, erzählt Baumbach. In erster Linie war für beide einzig und allein die eigene sportliche Entwicklung entscheidend.