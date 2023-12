Stadtmeisterschaft am 6. und 7. Januar 2024 SV Budberg bringt Pokale zum Rheinberger Budenzauber mit

Ohne Punktverlust sind die Fußballer des SV Budberg Anfang dieses Jahres Rheinberger Hallen-Stadtmeister geworden. Diesmal will die Konkurrenz aus der A- und B-Liga mehr Gegenwehr zeigen. Gespielt wird am Sonntag, 7. Januar, ab 14 Uhr in der alten Großraumsporthalle am Schulzentrum. Am Regelwerk ändert sich nichts. So wird wieder mit dem sprungreduzierten Futsalball auf 5x2 Meter große Jugendtore gespielt. „Wir wollen das Rumgebolze nicht mehr sehen“, sagte Frank Misch, der Vorsitzende des ausrichtenden TuS Borth. Am 6. Januar treten an gleicher Stelle ab 13 Uhr sieben Reserve-Mannschaften gegeneinander an. Titelverteidiger ist hier der SV Budberg II.