Fußball in Rheinberg : Fusions-Club lässt über seinen neuen Namen abstimmen

Fußball in Rheinberg

Cäcilia Berg (v.l., 1. Vizepräs. TuS), Dieter Wiekhorst (GF Fußball TuS), Dennis Tenge (GF Fußball Concordia) und Burkhard Kretschmer (1. Vors. Concordia) haben die Fusion in die Wege geleitet. Foto: Markus Plüm

Rheinberg Mitglieder des TuS 08 Rheinberg und von Concordia Ossenberg können im Internet an einer Umfrage teilnehmen. Das Ergebnis soll am 17. August bekannt gegeben werden.

Denn seit Donnerstag kann über den zukünftigen Vereinsnamen abgestimmt werden. Dafür gibt es auf den Facebook-Seiten der beiden Rheinberger Clubs jeweils eine kleine Umfrage. Auch Nicht-Mitglieder können hier ihre Meinung äußern und am Online-Voting teilnehmen. Das letztliche Ergebnis wird dann zusätzlich aus den Stimmen der Mannschaften (Senioren/Jugend), dem Fußballvorstand und dem Stadtsportverband ermittelt. Am Montag, 17. August, soll der neue Name des Fusionsclubs bekanntgegeben werden.