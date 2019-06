Fußball-Relegationsspiel : Alpen II oder Ginderich – wer darf am Mittwoch feiern?

Wir stehen im Playoff-Finale: So bejubelten die Gindericher ihren Sieg im Elfmeterschießen über den SV Vyma II. Foto: fupa.net/Björn Niedrig

Alpen Die Viktoria und der SVG kämpfen um einen Platz in der Kreisliga B. Für Trainer Dieter Knetsch ist es ein Abschiedsspiel.

Seit 43 Jahren ist Dieter Knetsch fast durchgehend in verschiedenen Funktionen bei Viktoria Alpen tätig. Von Donnerstag an möchte er eine längere Pause einlegen, nicht mehr so viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen, sondern öfter längere Radtouren unternehmen. Am Mittwoch ist sein letztes Spiel als Trainer der zweiten Mannschaft. Und die Partie hat es in sich.

Es geht im Nord-Finale der Playoff-Runde daheim gegen den SV Ginderich um den Aufstieg in die Kreisliga B. Um auf Rasen spielen zu können, wurde der Anpfiff auf 19.15 Uhr vorverlegt. „Ein Sieg zum Abschied wäre schon klasse“, sagt Knetsch, dem alle Spieler zur Verfügung stehen, Also auch Chris Bartsch, Dennis Brinkmann und Nico Thielen, die am Wochenende beim 6:1 über den SV Orsoy II jeweils doppelt trafen. „Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe. Zu Hause sind wir eine Macht“, meint der 60-jährige Coach weiter. Erst Mitte Mai standen sich Alpen II und Ginderich gegenüber. Auf heimischer Anlage gewann der SVG mit 3:1.