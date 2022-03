Fußball-Regionalliga : Lubinski übernimmt Frauen-Team des SV Budberg

Moers Vor dem Derby am Sonntag beim GSV Moers ist die Trainerfrage beim SVB für die neue Saison geklärt. Aktuell steht Sascha Lubinski noch bei den A-Liga-Fußballern des VfB Kirchellen und A-Junioren des PSV Wesel an der Seitenlinie.

Beim Blick auf die kommenden Spielzeit hat der SV Budberg jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Jürgen Raab hatte ja bereits angekündigt, dass er lediglich als Interimstrainer bis zum Saisonende fungieren wollte, nachdem er im November des vergangenen Jahres Andre Birker abgelöst hatte, dessen Vorgänger er auch war. Künftig wird Sascha Lubinski das Sagen beim designierten Absteiger haben. Aktuell ist Lubinski Trainer des Männer-Teams des VfB Kirchellen in der Kreisliga A sowie der A-Junioren des PSV Wesel. Erfahrung als Coach eines Frauen-Teams hat Lubinski noch nicht. „Er ist sehr engagiert, passt von seiner Art her gut zu uns. Außerdem ist er Vater einer 15-jährigen Tochter. Da weiß er sicherlich, was auf ihn zukommt“, so Raab.