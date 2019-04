Spitzenreiter trotzt Personalproblemen : Homberg fehlen noch sieben Punkte

Jubel in Gelb und Schwarz nach einer zähen Anfangsphase gegen offensive Schonnebecker. Foto: Mark Bohla

Kreis Fußball-Oberliga: VfB-Trainer Stefan Janßen war über den 4:2-Heimerfolg des Tabellenführers über Schonnebeck heilfroh. Er hatte so viele Ausfälle wie selten zu verkraften. Die Abwehr musste fast komplett umgebaut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sechs Tore fielen am Rheindeich – „drei Steine“ fielen Stefan Janßen vom Herzen. Mit dem 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SpVg Schonnebeck machte der VfB Homberg den nächsten großen Schritt in Richtung Regionalliga – sieben Punkte fehlen dem souveränen Tabellenführer zum jetzigen Stand noch, um den Aufstieg einzutüten. „Ich bin einfach nur heilfroh, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten“, erklärte Trainer Stefan Janßen hörbar erleichtert, „der Sieg ist fast sechs Punkte wert“.

Ein Grund, warum der Trainer den Erfolg gegen den Achten so hoch ansiedelte, lag in der eigenen Personalnot. „Wir hatten noch nie derart mit Sperren und Verletzungen zu kämpfen und mussten die Abwehr fast komplett umbauen.“ Mike Konenders und Thorsten Kogel fehlten gesperrt, Felix Clever und Marvin Roch schauten verletzt nur zu, für Jonas Haub reichte es, gerade erst wieder genesen, vorerst nur zur Bank, und Jerome Manca tat sich beim Aufwärmen weh. So rückte mit Metin Kücükarslan der eigentliche Sechser neben Colin Schmitt in die Mitte einer Viererkette mit Justin Walker und Markus Wolf.

Es läuft für VfB-Trainer Stefan Janßen. Foto: Fotos (4):

Die Defensive des Spitzenreiters bekam vor allem in der Anfangsphase einiges zu tun. „Schonnebeck hat von Beginn an gezeigt, dass sie sich für das 2:2 revanchieren wollten, mit dem wir ihnen hier kurz vor Schluss der vergangenen Saison den verdienten Aufstiegs vermasselt haben“, erklärte Coach Janßen das „enorme Forechecking“ der Essener. „Wir mussten uns richtig in dieses Spiel reinkämpfen. Und es war wichtig, dass wir die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben.“

So wirkte das 1:0 durch Danny Rankl für den VfB wie ein Brustlöser in der Druckphase der Gäste. „Den kann man mal so machen“, meinte Abteilungsleiter Wolfgang Graf in seiner Rolle als Stadionsprecher, nachdem Rankl Schonnebecks Verteidiger Simon Orgzall einen im Strafraum landenden Ball von den Füßen köpfte und die Kugel, plötzlich freistehend vor Torwart Stefan Jaschin, ins langen Eck beförderte (20.).

„Das ist eine Frage der Qualität, sich einer 1:3-Situation zu stellen und aus dieser eine 1:1-Situation mit dem Torwart zu machen“, zollte Janßen seinem Stürmer ein Sonderlob. Denn auch der war nach einem unglücklichen Sturz auf den Brustkorb angeschlagen in die Partie gegangen. „Danny hat sich für die Mannschaft aufgeopfert und durch das Spiel gequält.“

Vor allem kippte die Waage durch Rankls Treffer zu Seiten des VfB. Kücükarslan nach einer Ecke (33.), Ferdi Acar mit einem Schlenzer in den Giebel (52.) und Dennis Wibbe nach einem Freistoß legten nach (82.). Luka Bosnjak (64.) und Marius Müller (87.) hielten die Spannung hoch. Doch am Ende jubelten nur die Homberger.

Es spielten: Gutkowski; Wolf, Nowitzki, Rankl, Lorch (80. Knops), Wibbe (88. Haub), Acar (70. Tefik Kücükarslan), Metin Kücükarslan, Walker, Schmitt, Dertwinkel.

(sven)