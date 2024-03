Fußball-Oberligist tritt beim FC Büderich an Neuer Spieler ist beim SV Sonsbeck im Anflug

Büderichs Cheftrainer Sebastian Siebenbach ist nicht gerade begeistert davon, da neben Weggen noch zwei weitere Büdericher Stammkräfte, Antonio Munoz-Bonilla und Marvin Commodore, in der Baller League kicken. „Ich finde das Projekt persönlich nicht gut, und es kann in Zukunft große Probleme für unseren Amateurfußball geben. Als Verein hat man wenig Handhabe. Die Jungs verdienen dort für weniger Aufwand viel mehr Geld. Ich wüsste nicht, wie wir ihnen das verbieten sollen. Die Baller League steht ja erst am Anfang. Sie könnte noch viel größer aufgezogen werden“, so der Coach, der aber klar sagt, dass alles in Absprache laufe und die drei Spieler die Erlaubnis des Klubs bekommen haben.