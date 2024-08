0:5-Pleite im letzten Vorbereitungsspiel SV Sonsbeck misslingt Generalprobe

Im letzten Testspiel der Vorbereitungsphase auf die Oberliga-Saison 2024/25 hat der SV Sonsbeck eine herbe Niederlage einstecken müssen. Deutlich mit 0:5 (0:2) kamen die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing bei Rot-Weiß Ahlen, der als Absteiger in der Oberliga Westfalen an den Start geht, unter die Räder. Jedoch wollte Sonsbecks Chefcoach das Ergebnis nicht überbewerten. „Ahlen hat eine sehr starke Truppe mit einer enormen Qualität und die Chancen eiskalt genutzt“, resümierte Losing, der auch bei seiner Mannschaft zahlreiche Einschussmöglichkeiten zählte. Unter anderem hatten Niklas Binn (2), Klaus Keisers und Philipp Elspaß mit einem Lattenknaller beste Möglichkeiten. Zwei der acht Neuzugänge standen bei der Generalprobe in der Anfangsformation.