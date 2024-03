Fußball-Oberliga SV Sonsbeck zeigt in Büderich blutleeren Auftritt

Schon vor dem Anpfiff lief nicht alles nach Plan. Kapitän Robin Schoofs stand aufgrund von Rückenproblemen nicht zur Verfügung. Für ihn spielte Servet Furkan Aydin. Da Cheftrainer Losing im Vergleich zur Vorwoche wieder auf das gewohnte 4-2-3-1 System setzte, rückte Niklas Binn für Luca Terfloth in die Anfangsformation. Jedoch zeigte es nicht die gewünschte Wirkung. Von Beginn an wirkte Sonsbeck ideenlos. Auch im Spielaufbau produzierten die Losing-Schützlinge zu viele Fehler. „Von hinten bis vorne war es einfach nur schlecht. So dürfen wir nicht häufiger antreten, ansonsten holen wir nicht mehr viele Punkte“, ärgerte sich der SVS-Coach über die Leistung seiner Mannschaft und fügte noch hinzu: „Der Gegner hat nur auf unsere Fehler gewartet – und davon haben wir zu viele gemacht. Somit hat Büderich auch völlig verdient gewonnen.“