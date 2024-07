Fußball-Oberligist schwitzt in Walbeck So läuft das Trainingslager des SV Sonsbeck

Fußball-Oberligist SV Sonsbeck hält sich bis Sonntag in Walbeck auf. Auf der Anlage des A-Ligisten verbringt das Team von Trainer Heinrich Losing ein Trainingslager. Fünf bis sechs Einheiten sind geplant. Auch die lange verletzten Klaus Kaisers, Malik Bongers und Jannik Hinsenkamp sind dabei. Das nächste Testspiel bestreit der SV Sonsbeck am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr zu Hause gegen den Landesligisten 1. FC Lintfort. Am 11. August steht das erste Pflichtspiel im Niederrhein-Pokal an. Der Gegner steht noch nicht fest. Die Paarungen der ersten Runde werden am kommenden Mittwoch ab 16.30 Uhr ausgelost. In der Oberliga geht’s für den SVS am 18. August im heimischen Willy-Lemkens-Sportpark los. Auftaktgegner ab 15 Uhr ist Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert.