Fußball : SV Sonsbeck empfängt DFB-Pokal-Teilnehmer zum ersten Härtetest

Sonsbeck Der Oberliga-Aufsteiger trägt am Mittwoch ab 19 Uhr ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Straelen um Neu-Coach Sunday Oliseh aus. Die Sonsbecker Akteure sollen vor allem lernen.

Grund zum Feiern gab es Mitte Mai für beide Kontrahenten eine Menge. Während die Sonsbecker die ersehnte Rückkehr in die Oberliga Niederrhein bejubelten, konnte sich der SV Straelen erneut in der Regionalliga West halten. Die Krönung folgte für den Viertligisten eine Woche später mit dem Niederrheinpokal-Triumph gegen den Wuppertaler SV. In der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde trifft die Mannschaft von Ex-Profi Sunday Oliseh Ende Juli in Duisburg auf den FC St. Pauli und erzielte zuletzt ein achtbares Ergebnis im Test beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (1:2). Zuletzt trafen beide Klubs im Juli 2020 aufeinander, damals gewann Straelen mit 3:1.